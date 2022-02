Omicidio a Cervinara: ucciso senza pietà con 4 colpi di pistola L'esito dell'autopsia eseguito sul corpo del 41enne freddato davanti al suo circolo

Quattro proiettili in tutto per uccidere Nicola Zeppetelli, 41 anni di Cervinara, freddato a pochi passi dal suo circolo ricreativo in contrada Joffredo sabato scorso. Finito con un colpo di pistola all'addome, alle gambe e all'inguine. E' quanto emerge dall'autopsia che il medico legale Carmen Sementa ha eseguito questa mattina nella sala mortuaria dell'ospedale Moscati di Avellino. Una sequenza di colpi che fa propendere gli inquirenti per un omicidio volontario, pianificato dai due indagati, Alessio Maglione 31 anni, e Giuseppe Moscatiello, 22enne, entrambi arrestati ad Arienzo in provincia di Caserta, dopo una fuga durata 24 ore. Il corpo di Zeppetelli subito dopo l'autopsia è stata liberata e consegnata ai familiari per il rito funebre. Arriverà nella sua abitazione di località Pantanari. Poi, domani alle 14 e 30, la salma sarà portata presso la chiesa di San Nicola Vescovo a Joffredo dove don Daniele celebrerà le esequie.