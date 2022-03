39 cani chiusi in gabbie strette e senza tettoia: 30enne denunciata a Montoro Le ispezioni dei carabinieri forestali insieme al servizio veterinario: i 39 cani sequestrati

I carabinieri della stazione Forestale di Forino, all’esito di un’ispezione eseguita in un fondo privato di Montoro, hanno denunciato alla procura della repubblica di Avellino una trentenne per “Maltrattamento di animali”.

Dall’attività, svolta insieme al personale del Servizio Veterinario dell’Asl di Avellino, è emersa l’inidonea detenzione di 39 cani di razza meticcia all’interno di strutture costituite da reti elettrosaldate assemblate tra loro, con spazio limitatissimo per i movimenti, poggiate sul terreno fangoso e in assenza di tettoie per protezione dagli agenti atmosferici.

I carabinieri hanno proceduto al sequestro degli animali (che sono stati affidati a un’idonea struttura) e alla denuncia della donna, che sarà inoltre sanzionata per la detenzione di cani non iscritti alla banca dati regionale dell’anagrafe canina degli animali d’affezione e privi di microchip.