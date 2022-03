Ruba energia elettrica per 10mila euro a Montefredane: assolta in aula La sentenza del tribunale di Avellino che ha accolto la tesi dell'avvocato Coppola

Nessuna condanna per una cittadina della provincia di Avellino, che era stata prima indagata e poi imputata di essersi impossessata di energia elettrica della società Enel per cinque anni e per un importo di circa diecimila euro.

All’esito del processo il Giudice Monocratico di Avellino (Dott.ssa Corona) ha assolto l’imputata, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Giovanna Coppola, ritenendo che non sia emersa la prova della penale responsabilità rispetto ai fatti contestati (puniti fino a 6 anni di reclusione).