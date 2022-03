Incidente sul Raccordo Av Sa: due auto coinvolte, traffico bloccato Poco prima dell'uscita Montoro Sud in direzione Salerno. Feriti trasportati in ospedale

Incidente sul Raccordo autostradale Avellino Salerno, direzione Sud, a 300 metri dall’uscita di Montoro Sud. Sue le auto coinvolte, un' Audi A5 e una Smart. Ancora da accertare le cause del sinistro. Gli occupanti della Smart sono stati soccorsi sul posto dal 118 per poi essere trasferiti presso l’ospedale Moscati di Avellino, anche gli occupanti dell'Audi hanno fatto ricorso alle cure dei medici dell'ospedale. Per loro nessuna grave conseguenza. Sul posto la polizia Stradale ha eseguito tutti i rilievi per stabilire la dinamica esatta dell’incidente. Intanto lungo il Raccordo si sono formate lungo code e il traffico si è completamente congestionato. Solo grazie al lavoro degli agenti e degli operatori Anas, dopo qualche ora l'arteria è tornata fruibile.