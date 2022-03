Tentano di rubare legna a Candida: due uomini di Mercogliano denunciati I carabinieri di Montefalcione hanno denunciato un 20enne e un 50enne

I carabinieri della stazione di Montefalcione hanno denunciato un 50enne e un 20enne di Mercogliano per tentato furto aggravato. Nella circostanza, i carabinieri hanno sorpreso i due all’interno di un terreno privato ubicato nel territorio del comune di Candida, intenti a tagliare alcuni alberi. Alla luce delle evidenze emerse, entrambi i soggetti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. La legna, in parte già depezzata e caricata su un trattore, è stata restituita agli aventi diritto