Ordigno bellico a Montoro, domenica 3 aprile il disinnesco Le operazioni dureranno tra le 8 e le 12 ore

A seguito del rinvenimento di ordigno bellico su viadotto ferroviario zona via Labso/Grotta dell’angelo alla Fraz. Preturo,

l'amministrazione comunale di Montoro rende noto

che in data domenica 3 aprile 2022 avranno luogo le operazioni di disinnesco e rimozione dell’ordigno che presumibilmente avranno una durata tra le 8 e le 12 ore.

Durante tali operazioni i residenti ricadenti nella zona rossa (raggio 826 metri lineari dal luogo del rinvenimento), nella quale sono ricomprese segmenti o interi tratti delle vie: Ex SS 88 (SP88) Laura, Labso, Grotta Dell’Angelo, Costa Carora, Vallana, Camminata, Padula, Sant’Andrea, Valle, dovranno evacuare lasciando libere le abitazioni.

L’evacuazione dovrà avvenire con inizio nel medesimo giorno dalle ore 6.00 ed entro le ore 7.30.

La stessa zona rossa nonché altre aree limitrofe saranno assoggettate altresì alla sospensione dell’energia elettrica.

si precisa

che durante le operazioni nessun cittadino potrà rientrare nell’area anzidetta;

durante lo stesso periodo saranno chiuse al transito i segmenti o parti essi compreso il tratto della SS 88 dall’intersezione con via G. Marconi e sino al territorio del comune di Forino nella stessa area non potranno essere utilizzati generatori di energia elettrica.

Nell’occasione sarà allestito un centro di accoglienza presso l’istituto "M. Pironti”, plesso scuola secondaria di ii° grado ubicato in via De Amicis alla Fraz. Piano.

Ogni richiesta di supporto per persone, che hanno bisogno di assistenza in dette fasi, residenti in tale zona rossa, potrà essere richiesta alla polizia locale al nr. 0825-502470 oppure ai servizi sociali al nr. 0825 502021. il rientro nelle abitazioni avverrà alla conclusione delle operazioni e comunque a seguito di comunicazione.