In fiamme deposito di macchine agricole, paura a Montoro Tre ore di lavoro per spegnere il rogo

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 21.30 di ieri sono intervenuti nel territorio del comune di Montoro in via Ferriera, per un incendio che ha interessato un deposito di attrezzi e macchine agricole. La struttura in legno e lamiere era avvolta completamente dalle fiamme, che la squadra intervenuta, supportata anche da due autobotti, ha spento impiegando circa tre ore di lavoro, anche per mettere in sicurezza l'area. Non si sono registrate persone coinvolte.