Omicidio Zeppetelli, il Riesame scarcera Moscatiello Accolta la richiesta dell'avvocato Petrillo: misura meno afflittiva per il 22enne

Omicidio Zeppetelli, scarcerato uno dei due presunti autori. La decisione del Tribunale del Riesame - decima sezione penale - giudice De Tollis, che ha accolto la richiesta dell’avvocato Luigi Petrillo, difensore di Giuseppe Moscatiello, il 22enne accusato (assieme al 31enne Alessio Maglione) dell’omicidio di Nicola Zeppetelli, il 40enne ucciso a colpi di pistola davanti al suo circolo di via Joffredo, il 19 febbraio scorso a Cervinara. Moscatiello, dunque, lascia il carcere per raggiungere un'abitazione fuori regione, dove dovrà restare sottoposto alla misura meno affittiva, decisa dal Riesame, dei domiciliari.

Secondo la ricostruzione operata dai carabinieri, il delitto sarebbe stato il tragico epilogo di una discussione che sarebbe sorta in precedenza tra la vittima e i due giovani. A far fuoco sarebbe stato Maglione, poi entrambi erano fuggiti, facendo perdere le loro tracce fino a quando i militari non li avevano scovati in provincia di Caserta.