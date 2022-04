Inchiesta sui pacchi alimentari a Pratola Serra: assolto l'ex sindaco Aufiero L’ex fascia tricolore, accusato di peculato, è stato assolto con la formula piena

Si è chiuso il processo sul caso dei pacchi alimentari con l’assoluzione dell’ex sindaco di Pratola Serra Antonio Aufiero. L’ex fascia tricolore, accusato di peculato, è stato assolto con la formula piena perché il fatto non sussiste. Mentre i reati di falso e abuso d’ufficio sono stati prescritti, sia per l’ex sindaco, per l’ex vicesindaco Massimo Panza, l’ex segretario comunale Myriam Feleppa, l’ex assessore all’ambiente e responsabile finanziario del comune Angelo Capone e altri due ex assessori Giovanni Fiorito e Raffaele Marano. Nel mirino degli inquirenti, la distribuzione di pacchi alimentari da parte del Comune, tra il 2011 ed il 2013, ad un elevato numero di aventi diritto. Pacchi reperiti, con l’inoltro di una richiesta diretta, da parte del sindaco Aufiero alla Diocesi di Aversa. Dalle indagini fatte nel corso di questi anni è emerso che non vi erano stati illeciti da parte di Aufiero ed è per questo che lo stesso pubblico ministero Vincenzo Toscano, al termine della sua requisitoria, ha chiesto l’assoluzione dell’ex sindaco, difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Teodoro Reppucci.