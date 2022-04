Pasquetta selvaggia e rifiuti abbandonati. "Rispettate i boschi del Partenio" L'appello degli ambientalisti e amministratori: non offendete i nostri boschi

Un risveglio da fiaba in vetta al Partenio, con temperature gelide e l'appello alla responsabilità di amministratori e forze dell'ordine nel giorno di Pasquetta.

"Continua a fare molto freddo a causa dei venti di tramontana, che soffiano ancora in maniera burrascosa sui crinali - spiegano gli esperti dell'Osservatorio di Montevergine -.

Invitiamo tutti coloro che si recheranno quest’oggi in montagna ad assumere un comportamento responsabile e rispettoso nei confronti dell’ambiente, sopratutto in contesti, come quello del Partenio, già messi a dura prova da continui sversamenti illeciti di rifiuti". Lo stesso sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, rimarca l'appello al senso di civilità e responsabilità. "Soprattutto nella zona di Campo Maggiore - spiega D'Alessio -, ci auguriamo non si ripetano le stesse scene che puntualmente rivediamo ogni anno. I nostri boschi vengono presi d'assalto per pic nic e ritrovi e la maggior parte dei visitatori lascia in zona rifiuti di ogni genere offendento il Parco Del Partenio e la nostra comunità che ama i suoi luoghi.

Rispettate i luoghi che visiterete oggi, la montagna che esplorerete e la terra che quotidianamente abitate. È un dono per Voi e, in ogni occasione, è bene ricordarsene per agire sempre con coscienza e rispetto".