La misteriosa scomparsa di Salvatore a Greci: dopo due anni spunta un cartello Lo hanno affisso ignoti davanti alla caserma dei carabinieri

Per gli inquirenti della procura di Benevento la scomparsa di Salvatore Vara, avvenuta il pomeriggio del 22 ottobre 2020 è un caso chiuso, non è stato trovato un solo elemento utile alle indagini, un indizio, un capello, una traccia evidente, una sola cosa che possa appartenere all'83enne volatizzato nel nulla. Niente. Una storia tristissima destinata purtroppo a finire così. Un mistero fitto e buio, un giallo come lo è al momento il cartello comparso stamane per mano di ignoti e poi prontamente rimosso, all'ingresso del paese a Greci, davanti alla caserma dei carabinieri con la scritta: "Ma Silvio dove sta?", oltre ad altre frasi indecifrate e di rabbia.

Una scomparsa, incredibile, assurda e per certi verso molto molto strana quella di Salvatore Vara. Dalle 16.00 circa di quel giovedì 22 ottobre 2020 non si è mossa una foglia. L'83enne, padre di due figli Giovanni e Gino è scomparso nel nulla in poco più di cinque minuti.

Le tracce di Salvatore si sono perse dalla località Ripitella, il punto zero. Per diversi giorni le squadre di ricerca hanno battuto le zone limitrofe all’ultimo avvistamento. Una forza davvero imponente. Oltre ai soccorritori del Cnsas Campania, impegnati nelle ricerche anche i tecnici di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise e Puglia, sia con squadre di ricerca a piedi che con unità cinofile molecolari. La zona interessata è stata anche sorvolata in elicottero sia dall’aeronautica militare in volo notturno, la sera stessa della scomparsa, che dalla Polizia, nella giornata successiva. Ma anche le operazioni di volo purtroppo hanno dato esito negativo. Ricerche condotte in collaborazione con i carabinieri di Ariano Irpino e Greci, i vigili del fuoco di Avellino, volontari della protezione civile regionale e molte strutture di protezione civile locali. Un lavoro meticoloso che non ha portato a nessun risultato.

La convinzione del figlio Giovanni è che suo padre possa essere stato rapito e portato altrove. Ma dove, da chi e per quale motivo? Eppure in tanti sono convinti, che il corpo di quell'uomo sia rimasto proprio in quei terreni, forse sepolto, dove stranamente nonostante un grosso dispiegamento di uomini e mezzi non è stato mai trovato.