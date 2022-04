Auto in fiamme nel piazzale dell'autogrill a Mirabella: paura per una coppia La polizia stradale di Grottaminarda evita il peggio

Paura per una coppia della provincia di Potenza in autogrill. L'auto con la quale viaggiavano ha preso improvvisamente fuoco. E' successo tutto in pochi secondi nel piazzale, poco distante da una delle colonnine di distribuzione carburante gpl a Mirabella sud in direzione Bari.

E' stato grazie ad una pattuglia della polstrada di Grottaminarda intervenuta immediatamente sul posto se si è davvero evitato il peggio.

Gli agenti guidati dal comandante Armando Mirra, hanno domato le fiamme con estintori propri in dotazione nell'auto di servizio e del vicino autogrill in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo in fiamme e l'area interessata dall'incendio.

Ed è stato un lunedì particolarmente movimentato per gli uomini della polstrada a causa soprattutto del traffico intenso in entrambe le direzioni, dovuto alla ricorrenza del 24 aprile. Non si contano gli interventi ad automobilisti in difficoltà, l'ultimo in ordine di tempo in serata, dovuto alla sostituzione di una gomma forata.