Grave incidente a Mercogliano: diversi feriti, ci sono anche bambini Alla guida di una delle due vetture, una donna con a bordo 4 piccoli.

Grave incidente stradale a Mercogliano. Due le auto coinvolte. Diversi i feriti, tra questi diversi bambini. Alla guida di una delle vettura una donna di origine ucraina con a bordo 4 bambini. Anche nell’altra auto, guidata da un uomo, vi erano minori. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica del sinistro avvenuto lungo via Vaccaro, strada che costeggia il Loreto. Secondo una prima e sommaria ricostruzione di alcuni testimoni, la donna avrebbe perso il controllo della sua auto finendo contro la Jeep. Ma la ricostruzione, come già precisato, è ancora al vaglio degli operatori che sono intervenuti sul posto per i rilievi del sinistro.