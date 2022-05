Lavori alla Galleria di Solofra, chiusura notturna e percorsi alternativi Corsia unica a doppio senso di circolazione da Salerno verso Avellino

La galleria Montepergola direzione Salerno sarà interdetta alla circolazione per lavori che dureranno 18 mesi. Nelle notti comprese tra domani, martedì 3 maggio e giovedì 5 maggio – in esclusivo orario notturno tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo – sarà interdetto il transito nella canna del tunnel in direzione di Avellino, tra gli svincoli di Solofra e Serino. La circolazione utilizzerà le deviazioni indicate in loco. Vi sarà una doppia carreggiata dopo Serino che convoglierà il traffico sulla carreggiata Nord con corsia unica a doppio senso di circolazione, alla fine del tunnel il traffico sarà di nuovo dirottato sulla corsia sud. È vietata la circolazione ai veicoli con massa superiore a 65 Q.