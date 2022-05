Pratola Serra, nuova udienza sul caso della scuola modulare Sotto inchiesta gli amministratori comunali che si sono succeduti negli anni scorsi

Oggi la seconda udienza preliminare relativa alla questione della tensostruttura o scuola modulare nel comune di Pratola Serra.Tutto rinviato al 13 giugno per sapere se i 19 imputati verranno rinviati a giudizio come richiesto dal pm Toscano. I reati contestati sono abuso in atti di ufficio, turbata libertà degli incanti e in due casi viene contestata anche un’ipotesi di falso e peculato.

La questione è venuta fuori a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose e la scuola modulare era al centro della relazione dell'antimafia. Secondo gli inquirenti, infatti, l’affidamento dei lavori non sarebbe stato solo anomalo, ma addirittura illegittimo. In più, vengono contestate anche delle fatture per dei lavori effettuati alla struttura che andrebbero in contrasto con quanto stipulato nel contratto con l’impresa che si aggiudicò l’appalto.

Gli indagati sono gli ex sindaci Emanuele e Antonio Aufiero, la segretaria comunale, il dirigente Utc, e gli imprenditori che si erano aggiudicati i lavori. Tra gli amministratori comunali sotto inchiesta assessori e consiglieri che si sono succeduti nelle ultime due amministrazioni.