Cervinara, la mamma si sente male in casa: salvata dai piccoli figli La storia a lieto fine in Valle Caudina

Una storia lieto fine che che arriva dalla Valle Caudina. Una mamma viene viene messa in salvo dai suoi bambini. La donna si sente male e precipita al suolo. Uno dei tre figli la vede e prova a comporre un numero suo cellulare, nonostante abbia solo 5 anni. La piccola riesce ad aprire la chat di messaggistica e avverte qualcuno. La nonna corre dalla figlia e sempre grazie all’aiuto dei piccoli nipoti riesce anche ad entrare in casa. Fortunatamente solo tanta paura per i familiari che chiamano l’ambulanza prima di tirare un sospiro di sollievo.