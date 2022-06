UNARMA Avellino: Erogati i primi due sussidi sanitari In occasione del 208° anniversario dell’Arma dei Carabinieri

La Segreteria Provinciale UNARMA A.S.C. di Avellino eroga due sussidi sanitari in occasione del 208° anniversario dell’Arma dei Carabinieri e della ricorrenza del 30° anno dalla fondazione di UNARMA.

La Segreteria UNARMA A.S.C. di Avellino mantiene le sue promesse ed elargisce i primi due sussidi sanitari a favore dei propri iscritti.

Proprio in occasione della ricorrenza del 208° anniversario dell’Arma dei Carabinieri, la Commissione Erogazione Sussidi della Segreteria Irpina presieduta dal Segretario Provinciale Generale dott. Massimiliano Lo Priore e altresì composta da FALGETANO Giuseppe, DI SALVO Vincenzo, MELA Mario e DI LIDDO Giuseppe, ha deliberato e determinato due richieste di sussidi sanitari avanzate da iscritti che si trovano, attualmente, ad affrontare un momento difficile perché sottoposti a terapie salvavita.

Infatti, unici ad ora ad aver dato vita a questo tipo di iniziativa, la Segreteria Provinciale di Avellino, ha mantenuto le sue promesse, facendole diventare concrete sotto tutti gli aspetti.

Il Segretario Provinciale Generale di Avellino Dott. Massimiliano Lo Priore: Ancora una volta noi di UNARMA Avellino, abbiamo mantenuto le nostre promesse, aiutando due colleghi, seppur minimamente, che stanno affrontando un momento particolarmente difficile unitamente ai loro familiari. lo abbiamo fatto proprio il 5 Giugno, non a caso, significando che quest’anno ricade anche la ricorrenza del 30° anno dalla fondazione di UNARMA. Siamo l’unica Segreteria Sindacale dell’Arma di tutta Italia ad aver preso questo tipo di iniziativa e ad averla trasformata in realtà. Questa idea rientra, insieme a tante altre che abbiamo in cantiere, nella nostra concezione di sindacato 4.0, volto in aiuto di ogni iscritto. Non è molto, ma il solo gesto vuole far sentire al collega tutta la nostra vicinanza, fargli capire che siamo sempre presenti e sempre vicini, qualsiasi siano le difficoltà. Abbiamo a disposizione alcune somme di denaro, non molto, ma quanto basta per ridare un sorriso a chi, nell’ultimo periodo, lo ha perso. Ricordo che abbiamo approvato anche due sussidi per l’elevazione culturale, non ancora assegnati, ma speriamo di farlo presto. Voglio dire a tutti i colleghi della Provincia di Avellino che UNARMA è loro vicina e, quotidianamente, spende tutte le proprie forze per migliorare la qualità lavorativa di tutti gli uomini e le donne in divisa. Noi non ci fermeremo e ci distingueremo da chi, fino ad oggi, ha assolto mandati nella rappresentanza militare in modo insufficiente. Finalmente, e lo voglio urlare, con l’approvazione definitiva della legge nr.46 del 28.04.2022, la ormai inutile Rappresentanza Militare ha le ore contate, e speriamo che siano veramente poche. UNARMA A.S.C tutta continuerà su questa strada, al motto “NESSUNO RESTERA’ MAI PIU’SOLO!”.