Utilizza una carta di credito rubata, assolto giovane di Cervinara Accolta l'istanza dell'avvocato Giovanna Coppola

Sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto per un giovane di Cervinara accusato di furto pluriaggravato e utilizzo indebito di una carta di credito. Il tribunale di Avellino (G.M. dottoressa Eligiato), all’esito dell’istruttoria dibattimentale, ha ritenuto insussistente la responsabilità del giovane di Cervinara, accogliendo le istanze del difensore Giovanna Coppola. Il giovane è stato rinviato a giudizio perché accusato di aver utilizzato indebitamente una carta di credito dopo averla rubata effettuando diversi di prelievi di danaro presso lo sportello postale di Cervinara. Dunque, sentenza di assoluzione piena per il giovane, accusato di furto pluriaggravato ed utilizzo indebito di carte di credito, reati per i quali è prevista una pena rispettivamente fino a 5 e 6 anni di reclusione.