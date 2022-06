A Mercogliano l'infiorata dedicata alla pace in Ucraina Domenica si rinnova la processione in occasione del Corpus Domini

SI rinnova a Mercogliano la tradizione dell'Infiorata e della Processione in occasione del Corpus Domini. Con l'intento di far rivivere e valorizzare la tradizione popolare che accompagna la festività religiosa, le associazioni di Mercogliano insieme ai parroci e con il sostegno dell'amministrazione comunale si sono uniti per realizzare domenica 19 giugno un'infiorata quest'anno ispirata al tema della pace in Ucraina.

Le opere quest'anno saranno due, magistralmente realizzate dall'artista mercoglianese Gennaro Ercolino con la collaborazione dei volontari delle associazioni, e saranno esposte una in Piazza Municipio, una davanti alla Chiesa di San Modestino, tappa conclusiva della processione.

Si rinnoverà quest'anno, infatti, anche la tradizione della processione lungo le strade di Capocastello in visita a tutti gli altarini e le cappelle addobbate del centro storico per poi scendere fino al Viale San Modestino.

Il raduno è previsto alle 17:30 presso la Chiesa di SS. Pietro e Paolo a Capocastello, si percorreranno in processione le strade interne del borgo, poi dalla Chiesa del SS. Salvatore si procederà per via Muro Nuovo, via Salvatore, via Roma, via S.Francesco, Via Porta dei Santi fino a Piazza Municipio dove alle ore 19:00 sarà celebrata la Santa Messa. Alla fine della Santa Messa, la processione scenderà lungo Corso Garibaldi, Via Santo Stefano, Via M.Santangelo, Viale San Modestino fino alla Chiesa di San Modestino.