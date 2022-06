Investì e uccise la dottoressa Furno a Mercogliano: torna in libertà il 53enne La misura dei domiciliari viene sostituita con l'obbligo di presentazione alla Pg

Revocati i domiciliari all'uomo che investì e uccise la dottoressa Lucia Furno a Mercogliano. L'uomo era sottoposto agli arresti domiciliari ed ora la sua misura viene sostituita con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il 53enne, difeso dall’avvocato Danilo Iacobacci, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso era stato arrestato in seguito a serrate indagini. L'uomo, dopo aver investito la donna ed essersi dato alla fuga, presento` anche una la denuncia per simulare il furto e allontanare i sospetti su di lui e dai suoi familiari. Ma le indagini effettuate dai militari dell’Arma del comando provinciale di Avellino con quella della stazione di Mercogliano, consentirono di identificare il responsabile dell’investimento mortale, che dopo averla investita non si fermo` a prestarle soccorso. L’uomo venne identificato grazie ad un lavoro sinergico tra i carabinieri del comando provinciale di Avellino, in particolare dai militari del nucleo investigativo, della compagnia e della stazione di Mercogliano. L’investimento pedonale mortale si verifico` il 21 febbraio scorso, quando in zona imperversava un terribile temporale. Un impatto violento in cui la 68enne di Sant’Angelo a Scala non ha avuto scampo.