Mercogliano, tenta di rapinare il tabacchi: 30enne condannato a 1 anno e 2 mesi Il reato è stato riqualificato in tentata estorsione: voleva mettere carburante nell'auto

Direttissima questa mattina per un giovane di Battipaglia, I. V. 30 anni, accusato di tentata estorsione.

I fatti sono di ieri sera, quando il giovane entra un una tabaccheria di Torrette di Mercogliano e minaccia l'esercente al fine di farsi consegnare del denaro.

L'azione, però, è stata notata da una donna, che tempestivamente ha provveduto a telefonare il 112.

I carabinieri della compagnia di Avellino hanno immediatamente raggiunto il luogo della rapina, bloccando e arrestando l'uomo poco dopo.

Durante l'esame, il ragazzo ammette le colpe e si giustifica dicendo di non avere denaro per il carburante dell'auto.

Il pubblico ministero chiede tre anni di pena e duemila euro di multa, il difensore l'assoluzione.

Il Tribunale, presieduto dal dottore Giulio Argenio, tenendo conto della decisione dell'uomo di sottoporsi a giudizio abbreviato, lo dichiara colpevole, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, alla pena di un anno e due mesi di reclusione, e al pagamento di mille euro di multa, nonché al divieto di dimora nella provincia di Avellino.