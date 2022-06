Monteforte choc: 71enne si toglie la vita. Paese in lacrime Il dramma questa mattina

Si è tolto la vita nel garage di casa, dramma a Monteforte Irpino dove un uomo di 71 anni ha deciso di farla finita in preda ad un momento di sconforto. Inspiegabili i motivi dell’insano gesto. Attestati di vicinanza e cordoglio ai familiari per la grave perdita. Cordoglio in tutto il paese.