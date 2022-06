Dispersi in montagna, trovato senza vita il 65enne di Capriglia Ernesto Cetro era andato a cercare funghi insieme ad un amico

Dopo ore di ricerche, è stato ritrovato senza vita Ernesto Cetro, il 65enne di Capriglia Irpina, ex agente della polizia penitenziaria e componente del Nogez (Nucleo Operativo guardie Eco zoofile). L'uomo era uscito di casa molto presto, insieme ad un amico, un 50enne suo compaesano. Dopo aver percorso chilometri a piedi, in cerca di funghi, il 65enne è finito in un burrone. A dare l'allarme proprio il suo amico che è riuscito a chiamare i carabinieri.

In azione dalle sette del mattino i Vigili del fuoco di Avellino, in località Acqua della Vene, gli operatori del 118, il nucleo speciale Saf. In volo si è alzato anche un elicottero del reparto volo di Pontecagnano.