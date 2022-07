Scomparsa Manzo, il giovane di Grottolella sarà ascoltato dal Procuratore Airoma Questo pomeriggio l'interrogatorio presso il comando provinciale dei carabinieri di Avellino

C’è attesa per l’interrogatorio di Alfonso Russo, ex fidanzato dell’amica della figlia di Domenico Manzo, scomparso un anno e mezzo fa a Prata Principato Ultra. Il giovane di Grottolella è accusato di favoreggiamento e false dichiarazioni. Il 27enne di verrà ascoltato, oggi pomeriggio, presso il comando dei carabinieri, in videocollegamento con il procuratore Domenico Airoma. E’ la terza volta che viene ascoltato. Una testimonianza importante che potrebbe portare verso la chiusura della fase preliminare delle indagini. Indagate, oltre a Russo, anche la sua ex fidanzata Loredana Scannelli e sua madre, Pasqualina.

I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Avellino hanno studiato ogni minimo particolare dei video acquisiti dalle telecamere che hanno registrato i momenti precedenti e successivi alla scomparsa di Mimì Manzo. Nei giorni scorsi gli stessi carabinieri hanno ascoltato gli automobilisti che vengono ripresi dai frame. Questi ultimi hanno fornito elementi utili che vanno a completare il quadro delle indagini. La svolta è davvero vicina.

Attesa anche per gli accertamenti irripetibili che verranno effettuati il 26 luglio dal nucleo delle investigazioni scientifiche sull’auto noleggiata da Romina Manzo al fine di fare le compere per organizzare la festa di compleanno della sera in cui il padre sparì. Un Suv con il quale Loredana Scannelli, che lo guidava, riferirà di aver investito un cane. Accertamenti necessari, quelli sulla macchina che secondo il proprietario del noleggio, venne consegnata in pessime condizioni.