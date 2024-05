Stop al corso scienze infermieristiche a Grottaminarda: "Un lutto per la sanità" Il presidente Opi Cusano: incredibile scelta che penalizza l'assistenza e la formazione

"L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino riunitosi in Consiglio Direttivo Urgente in data 10.05.2024 ha visto la compartecipazione dei Consiglieri del Direttivo e dei Consiglieri della CAI e ha deciso all’unanimita` di non promuovere nessuna iniziativa di festeggiamento per la Giornata Internazionale dell’Infermiere che ricorre come ogni anno il 12 maggio. La decisone matura dalla profonda amarezza per le notizie che nell’ultimo periodo vedono annunciare la mancata attivazione del I° anno del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Universita` degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” del Polo Didattico di Grottaminarda, facendo intravedere la definitiva chiusura entro due anni.". Così Rocco Cusano presidente dell'Opi Irpinia.

"L’immagine del simbolico lutto rappresenta il disappunto per la scelta di sopprimere una opportunita` per le aree interne e non solo. Attualmente, considerata la poca attrattivita` della Professione soprattutto al Nord, nelle Universita` del Sud vengono formati infermieri che poi rappresentano la forza lavoro per tutta la Nazione; appare quindi del tutto inopportuna e poco lungimirante la scelta anche in virtu` dei dati che provengono dalle analisi della FNOPI che individua una percentuale di oltre il 40% degli attuali Infermieri che si avvia al Pensionamento. Sarebbe dunque auspicabile formare piu` Infermieri per non rischiare un tracollo della Sanita` per carenza di figure professionali che tra l’altro sempre piu` spesso lasciano il paese per trasferirsi dove questo indirizzo risulta molto piu` gratificante sia dal punto di vista professionale che economico. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche manifestera` il disappunto per la scelta scellerata nei prossimi giorni organizzando una manifestazione che coinvolgera` tutte le istituzioni.".