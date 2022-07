Rotondi, lite violenta in famiglia: suocero accoltella genero Il giovane finisce in ospedale, mentre l'anziano ultra ottantenne è stato denunciato

I Carabinieri della Stazione di Cervinara hanno denunciato un anziano di Rotondi per “minacce” e “lesioni”. E' acacduto in un’abitazione di Campizze, nel territorio del comune di Rotondi, due parenti hanno avuto una fortissima discussione. A quanto pare, si tratta di un suocero e di suo genero. I motivi dell'alterco non si conoscono ma sono volate parole grosse e poi sono passati ai fatti. All'improvviso è spuntato un coltello, tra i due c’è stato un vero e proprio corpo a corpo. Rimasto ferito al fianco il giovane ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Rummo di Benevento per gli accertamenti.

Sul posto sono prontamente intervenute due pattuglie dei Carabinieri delle Stazioni di Cervinara e San Martino Valle Caudina, impegnate in un servizio di perlustrazione. L’ultraottantenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.