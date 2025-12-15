Ariano, Difesa Grande: sopralluogo dell'Arpac su richiesta di Maraia E' di qualche giorno fa il cedimento nei pressi della discarica segnalato da Domenico Gambacorta

"Grazie alla segnalazione di Domenico Gambacorta, residente a Difesa Grande e alla mia pec di giovedì 11 Dicembre, nella mattinata di oggi il dipartimento dell'Arpac di Avellino ha effettuato un sopralluogo nei pressi della discarica di difesa grande ad Ariano Irpino". Lo scrive in una nota Generoso Maraia. E' di tre giorni fa, leggi qui, la notizia del cedimento si una sponda laterale della discarica.

"Ho sollecitato anche il comune e i vigili urbani per mantenere alta l'attenzione e verificare la staticità di una discarica interessata da lavori di capping.

Ricordo - continua Maraia - che stiamo parlando di una delle discariche piu controllate della Campania anche grazie alla sensibilità e all'attenzione dei cittadini di Ariano Irpino.

Attendiamo gli esiti di questa indagine augurandoci che si faccia al piu presto chiarezza sull'entità della frana, sulla tenuta dei terrapieni, della geomembrana e il contenimento del percolato in vasca e nei pozzi.

Confido nell'impegno anche del sindaco e della struttura tecnico operativa del comune di Ariano Irpino per effettuare un'indagine più approfondita su quelle che sono le cause di smottamenti verificatisi anche in passato e sull'eventuale presenza di inquinanti nei terreni limitrofi".