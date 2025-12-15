Avellino, ladri in azione a Bosco dei Preti: razzia di oro e contanti Indagini in corso da parte degli agenti della questura di Avellino

di Paola Iandolo

Ladri ancora in azione in città. I malviventi hanno preso di mira un’abitazione in Contrada Bosco dei Preti. I malviventi hanno messo in scena il solito modus operandi: hanno forzato una finestra e sono riuscti ad introdursi all’interno dell’abitazione vuota. I proprietari erano fuori casa.

I malviventi avrebbero portato via qualche centinaia di euro e oggetti di oro. Sull’azione criminosa sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Questura di Avellino. Episodio che ne segue già altri e che sta mettendo in allarme la popolazione. Infatti si sta registrando una vera e propria recrudescenza del fenomeno dei furti che in occasione delle festività subisce un'ulteriore impennata.