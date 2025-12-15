Avellino, sicurezza delle infrastrutture: il progetto della Provincia Il progetto prevede il controllo H24 e il monitoraggio dei cavalcavia e dei ponti

di Paola Iandolo



L'amministrazione provinciale di Avellino si prepara ad affidare un appalto particolare e riguarda il controllo H24 e il monitoraggio dei cavalcavia e dei ponti. Sono decine e decine di infrastrutture che si snodano lungo una rete di aria di oltre 2000 km attraversando anche arterie extraurbane di particolare importanza e rilievo come l'A16. L'amministrazione provinciale di Avellino intende così completare un impegno avviato all'atto dell'insediamento dall'attuale presidente Rizieri Buonopane.



Il tema dei ponti a sette anni dal clamoroso tragico crollo del Morandi a Genova ma anche alla luce di casi più vicini a noi come la demolizione e ricostruzione del ponte di Parolise individuato dalla Prefettura di Avellino,come ad alto rischio di staticità inducono la massima prudenza, la massima sollecitudine nel controllo delle verifiche di staticità delle infrastrutture da cui dipende la salute di chi è in grado di farlo.

L’obiettivo del Presidente Rizieri Buonopane è attuare un monitoraggio costante sulle infrastrutture, per garantire la sicurezza della viabilità delle arterie sotto la propria competenza. Saranno verificate periodicamente le condizioni di efficienza in particolare degli attraversamenti e ogni sovrappasso sarà inserito in un programma di controllo anche digitale. La procedura per l’appalto è stata già avviata.