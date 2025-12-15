Trofeo Christmas CSEN, 150 atleti riuniti dalla passione per la ginnastica L'evento al Palazzetto dello Sport di Monterusciello organizzato dall'avellinese Marina de Santo

Si è svolto ieri presso il Palazzetto dello Sport di Monterusciello il primo Trofeo Christmas CSEN, organizzata dall'avellinese Marina De Santo, responsabile regionale CSEN di ginnastica ritmica.

Alla manifestazione sportiva di grande rilievo, valevole per la Coppa Campania CSEN 2026, erano presenti circa cinquecento atleti provenienti da tutta la Campania, in particolare, centocinquanta atleti irpini.

Il Trofeo Christmas CSEN unisce la passione per la ginnastica con l’atmosfera magica del periodo natalizio. Una giornata all’insegna dello sport, dell'amicizia e del divertimento, dove i giovani ginnasti si sono confrontati e hanno vissuto un’esperienza formativa nel segno dei valori CSEN: lealtà, impegno e condivisione.