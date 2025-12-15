Teddy Bear Toss, ma non solo: domenica speciale per l'Avellino Basket "Lo sport come inclusione. Giornata indimenticabile"

Nelle scorse ore il PalaDelMauro "si è trasformato in qualcosa di più di un’arena sportiva, è diventato un luogo di sorrisi, abbracci e solidarietà". Così l'Avellino Basket ha presentato la domenica vissuta coi tifosi nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari con il match vinto contro la Unieuro Forlì. "L’Unicusano Avellino Basket desidera ringraziare di cuore il meraviglioso pubblico biancoverde che, in occasione del match contro la Pallacanestro Forlì 2.015, ha partecipato con entusiasmo al Teddy Bear Toss, regalando un’emozione che va ben oltre il risultato sul parquet. In una giornata speciale dedicata alla solidarietà, tifosi e club hanno fatto centro insieme, raccogliendo un numero straordinario di peluche che mercoledì verranno consegnati dagli atleti dell’Unicusano Avellino Basket ai bambini del SAI, struttura che accoglie famiglie straniere in difficoltà; ai piccoli della Don Tonino Bello ODV, presso il Campus Tam Tam di Avellino; e ai bambini della Scuola dell’Infanzia “G. Santangelo” di Mercogliano. Un gesto semplice, ma capace di accendere sorrisi e trasmettere vicinanza e speranza.

"Condivisione, inclusione e amore per la comunità"

"La giornata è stata anche l’occasione per celebrare lo sport come strumento di inclusione, iniziativa promossa dal club del presidente Giuseppe Lombardi in collaborazione con il CONI di Avellino. Il PalaDelMauro ha accolto associazioni e realtà del territorio impegnate quotidianamente nel sociale e nel sostegno alle persone con disabilità. Le testimonianze di Lazzaro Preziosi e Giuseppe Vitale hanno raccontato come lo sport possa diventare un potente linguaggio educativo e culturale, capace di abbattere barriere e unire le persone. L’Unicusano Avellino Basket ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere questa giornata indimenticabile, dimostrando che lo sport non è solo competizione, ma anche condivisione, inclusione e amore per la comunità".