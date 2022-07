Rotondi, ultraottantenne litiga con giovane e lo accoltella Ferito co un coltello da cucina il giovane è ricoverato a Benevento

Una discussione per futili motivi finita a coltellate. È accaduto nella tarda mattinata nel centro di Rotondi, in provincia di Avellino, dove un ultraottantenne del posto, dopo aver avuto una lite con un giovane, anch'egli residente nel piccolo comune della Valle Caudina, lo ha ferito con un coltello da cucina. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa.

Il fendente non avrebbe leso organi vitali. Il giovane è stato trasferito in ospedale a Benevento mentre l'anziano, identificato dai carabinieri, è stato denunciato per lesioni e minacce.