Droga, sequestro della polizia a Lioni: denunciato un 49enne Rinvenuta eroina, tabacco misto a crack, nonché un quantitativo di polvere bianca

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi, a Lioni, nel corso dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, appositamente rinforzati in particolare negli orari serali e notturni, hanno rinvenuto e sequestrato grammi 2,69 di eroina, una modica quantità di hashish, grammi 0,88 di eroina, grammi 4,76 di tabacco misto a crack, nonché un quantitativo di polvere bianca utilizzata per il taglio di stupefacenti.

Gli operatori, infatti, nel corso dei citati servizi di controllo del territorio, individuavano un furgone alla cui guida veniva identificato un 49enne, peraltro già noto alle forze di polizia per precedenti in materia di stupefacenti, il quale mostrava sin da subito evidenti segni di insofferenza ed agitazione tali da indurre gli Agenti a procedere a perquisizione personale e veicolare.

All’esito dell’attività veniva rinvenuto un borsellino in stoffa nel quale erano custodite tre capsule in platica contenenti eroina e hashish nonché banconote di vario taglio per un importo di 300 euro. La perquisizione veniva estesa anche presso l’abitazione dell’uomo e in un locale ivi sottostante, in uso allo stesso, veniva rinvenuta all’interno di un contenitore metallico sostanza stupefacente altra eroina, tabacco misto a crack, nonché un quantitativo di polvere bianca utilizzata per il taglio di stupefacenti. Pertanto, il 49enne veniva denunciato all’autorità giudiziaria competente.