Tragedia a Torrette di Mercogliano, 64enne si toglie la vita Un militare in pensione si è ucciso in casa sua sparandosi un colpo di arma da fuoco

Dramma a Torrette di Mercogliano dove ieri un 64enne ha deciso di farla finita. Si tratta di un militare in pensione di 64 anni che si è tolto la vita sparandosi un colpo di arma da fuoco. La tragedia si e` consumata ieri mattina in un appartamento di uno dei palazzi di via Nazionale a Torrette di Mercogliano. Sono stati subito chiamati i Carabinieri del Comando Provinciale. I vicini hanno udito lo sparo e si sono allarmati. Gli uomini dell’Arma sono immediatamente arrivati sul posto. Sono entrati nell’abitazione del 64enne, esponente dell’Esercito in congedo, e hanno purtroppo fatto la macabra scoperta. Nello stabile di via Nazionale Torrette sono giunti anche i sanitari del 118, ma per il pensionato non c’era piu` nulla da fare.