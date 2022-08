Choc nella notte a Mirabella Eclano, incendiato lo scuolabus Indagano i carabinieri ma non sembrano esserci dubbi sulla matrice dolosa

Raid nella notte a Mirabella Eclano, in fiamme uno scuolabus. Netto il commento del sindaco Giancarlo Ruggiero: “E’ un attentato di stampo camorristico ai danni del patrimonio pubblico, i nostri bambini sono stati privati di un servizio fondamentale come quello del trasporto scolastico”. I Carabinieri della locale Compagnia stanno indagando per fare chiarezza sulle cause dell’incendio ma non sembrano esserci dubbi sulla matrice dolosa. Ruggiero ha chiesto al prefetto Paola Spena la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli investigatori stanno lavorando alacremente grazie anche all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, per dare una identità agli autori dell’incendio doloso che ha distrutto lo scuolabus. Sotto choc la comunità della Media Valle del Calore.