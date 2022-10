Terribile incidente sulla Variante di Grottaminarda: 5 feriti, anche un bimbo Tutti ricoverati in ospedale, tra il Frangipane e il Moscati

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, alle ore 19'14 di oggi,è intervenuta sulla SS 90 nel territorio del comune di Grottaminarda, la variante che collega Grottaminarda a Mirabella Eclano, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto rimanevano ferite cinque persone di cui due uomini due donne ed un bambino.I due uomini ed il bambino venivano trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale di Ariano Irpino, mentre le due donne sono state portate presso l'ospedale Moscati di Avellino. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia durante le operazioni di soccorso.