Stroncato da un malore mentre passeggia, muore in strada: dramma a Mercogliano Ieri la tragedia in via Amatucci

Dramma nel pieno centro di Mercogliano. Un anziano di 91 anni, ospite di una struttura alberghiera della cittadina ai piedi di Montevergine, è stato stroncato da un malore, mentre passeggiava lungo via Amatucci, nei pressi dell’ufficio postale. Nonostante gli immediati soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Sconcerto e dolore tra le tante persone che si trovavano in zona e hanno assistito alla tragedia. Oltre ai sanitari dell’ambulanza, sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e gli agenti della polizia municipale. Inutili i soccorsi. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare. La salma è stata subito liberata per consentire lo svolgimento delle esequie.