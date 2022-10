Cervinara, allaccio abusivo: denunciato per furto di energia elettrica I controlli dei carabinieri di Cervinara. L'uomo era riuscito a eludere il pagamento delle bollette

I carabinieri della stazione di Cervinara hanno denunciato un uomo del posto, ritenuto responsabile di furto di energia elettrica. All’esito di specifiche verifiche, eseguite unitamente a personale della società erogatrice del servizio, è stato riscontrato che con dei cavi elettrici allacciati abusivamente, veniva bypassato il contatore e fornita la corrente all’abitazione, eludendo così il pagamento delle bollette. In considerazione delle evidenze emerse, il proprietario dell’immobile è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di “furto aggravato”.