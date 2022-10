Avellino: processo Aste ok, assenti tutti i testimoni Conferito l’incarico ad un altro perito trascrittore per favorire il deposito delle perizie

Processo Aste Ok, assenti tutti i testi. Quella di stamane è stata un’udienza celere per l’assenza di tutti i testimoni e dunque il processo è stato rinviato al 28 ottobre. Inoltre i giudici del tribunale di Avellino, in composizione collegiale, hanno conferito l’incarico anche ad un altro perito trascrittore per consentire la conclusione delle trascrizioni di una mole enorme di intercettazioni che caratterizzano il processo Clan Partenio, filone Aste Ok che vede coinvolte la signora delle aste, Livia Forte, detenuta nel carcere di Latina.