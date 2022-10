Vittime sul lavoro, Ugl: "Formazione e controlli scudo per la sicurezza" La nota del segretario Vassiliadis

Formazione e controlli sono una concreta azione di prevenzione in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Partire proprio dalle scuole, per avviare questo percorso di "cura e conoscenza" in materia, è indispensabile".

Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl Avellino, nella giornata nazionale Anmil dedicata alle vittime sul lavoro.

"La fotografia del nostro Paese resta drammatica: da gennaio sono state circa 600 le morti sul lavoro, 400mila le segnalazioni di infortunio. Non si può solo ricordare ma chiedere a gran voce al Governo e a tutti gli organi preposti di agire e rispondere concretamente alle fragilità croniche legate alla sicurezza sul lavoro".