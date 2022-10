Avellino, furto di 2 Fiat Panda in via Pescatori: ritrovate senza catalizzatore Due le vetture trafugate la notte tra domenica e lunedì. Ritrovate dai poliziotti delle Volanti

Sono state ritrovate dagli agenti della sezione Volanti della questura di Avellino due auto, Fiat Panda, rubate nella notte tra domenica e lunedì, in via Pescatori. La denuncia alla polizia è giunta la domenica mattina, quando i proprietari non hanno trovato più le proprie vetture. Immediate sono partite le indagini e le ricerche. I poliziotti hanno ritrovato a poca distanza dal furto le due Fiat Panda, in un parcheggio di Contrada Baccanico. Dagli autoveicoli sono stati asportati i catalizzatori.