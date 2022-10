Mercogliano, a 9 anni dalla scomparsa, l'appello della mamma: Gigi dove sei? Gianluigi Russo, 25 anni, scomparso misteriosamente dalla sua abitazione di Torelli di Mercogliano

Attraverso facebook, mamma Anna, che non ha mai perso le speranze per suo figlio Gianluigi, rinnova l'appello per il suo ritrovamento.

"Ti Amo Amore mio torna ti prego sono trascorsi già 9 lunghi anni da quel maledetto giorno mi manchi da morire senza di te sopravvivo con una dura pietra sul cuore che nessuno può scalfire...Ti prego torna...non ho mai creduto a come hanno archiviato il tuo caso, come allontanamento volontario secondo me sei stato costretto o trattenuto da qualcuno oppure penso all arruolamento volontario nella legione straniera ma perché non dircelo....? Ci siamo messi in contatto con l' ambasciata Italiana all'estero con la farnesina e la base della legione straniera in Francia ma...buio totale... Gigi dove sei?