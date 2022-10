Organismo Congressuale Forense: l'Irpino Famiglietti nell'assemblea nazionale Il vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino unico irpino eletto nel 35esimo congresso

"È davvero una grande gioia ed un grande onore essere stato eletto componente dell'Organismo Congressuale Forense per il distretto di Napoli. Ringrazio di vero cuore i delegati del Foro di Avellino, in particolare il Presidente Antonio Barra, nonché tutti i colleghi del Distretto di Napoli che mi hanno sostenuto ed hanno riposto fiducia in me. Esprimo, inoltre, la mia graditudine al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino ed all'amico Fabio Benigni, componente uscente OCF, per avermi consentito di raggiungere tale prestigioso traguardo". Così l'avvocato Antonio Famiglietti, vicepresidente dell'ordine degli avvocati di Avellino, commenta la sua elezione nell'organismo nazionale. Era una delle “mission” del congresso nazionale forense di Lecce: eleggere i nuovi componenti di Ocf. E i 54 rappresentanti dell’avvocatura nell’organismo sono stati scelti , con le operazioni di voto avvenute per ciascun distretto e la proclamazione sul palco puliese, che ha visto raccolti referenti da tutta Italia. I 66 delegati del distretto di Napoli dovevano esprimere le loro preferenze al fine di eleggere i 6 componenti dell’Organismo Congressuale Forense. La coesione dei Fori del Distretto di Napoli ha premiato il candidato irpino, l’Avv. Antonio Famiglietti che si è distinto per l’ampio consenso ricevuto .