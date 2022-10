Avellino, truffa all'Inps sull'indennità di disoccupazione: cinque indagati Per l'accusa avrebbero percepito ingiustamente la Naspi per circa 17mila euro

Truffa ai danni dell’Inps di Avellino.

Cinque indagati, il 15 febbraio prossimo, dovranno comparire dinanzi al giudice per le udienze preliminari del tribunale di Avellino. Il gup è chiamato a decidere se i cinque dovranno affrontare il processo per aver beneficiato indebitamente della Naspi per un valore pari a circa 17mila euro. Il pubblico ministero Luigi Iglio – titolare dell’inchiesta - ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per i cinque che mediante “raggiri ed artifici consistiti nel simulare l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale tra una ditta di pulizie e i cinque dipendenti, al fine di precostituire il titolo per ottenere prestazioni assistenziali e previdenziali dall’Inps, in particolare l’erogazione della prestazione economica Naspi. I cinque – stando all’ipotesi accusatoria – hanno indotto in errore l’Inps sull’esistenza e il mantenimento del diritto di titolarità della predetta indennità, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto”.