Colpo nel deposito di sigarette a Monteforte: bottino da oltre 40mila euro Assalto nel deposito del Monopolio di Stato. Un anno fa un altro colpo da 70mila euro

Ammonta ad oltre 40mila euro il colpo messo nel deposito di sigarette dei Monopoli di Stato a Monteforte Irpino. Questa notte banditi in azione nel centro di stoccaggio tabacchi dei Monopoli di Stato, ubicato a Monteforte Irpino in Via Piano Alvanella. I malviventi, sono penetrati nello stabile attraverso un foro praticato nel muro, dell’adiacente officina meccanica. La banda del buco, (come si vede nel video realizzato da Orlando Matarazzo ndr) ha praticato il foro nel bagno dell’officina. Una volta entrati nel deposito delle sigarette hanno trafugato numerose scatole di tabacchi Il bottino è in via di quantificazione ma, secondo alcune indiscrezioni, ammonterebbe ad oltre 40mila euro. Disturbati dal nebbiogeno, i ladri si sono dati alla fuga prima dell’arrivo dei Carabinieri. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano. Un anno fa c’era stato un altro colpo. In quell’occasione i banditi avevano trafugato sigarette per 70mila euro.