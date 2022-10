Avellino, chiusura dei bar dello stadio: nuovo ricorso al Tar di Salerno La difesa ha ottenuto l'accesso agli atti. L’udienza di merito fissata il 14 dicembre

Chiusura bar stadio Partenio-Lombardi: l’avvocato Giuseppe Di Gaeta ha ottenuto l’autorizzazione a visionare gli atti della Prefettura. Atti con i quali fu determinata la prima chiusura delle due attività ricettive gestite dalla sua assistita Antonella Altavilla, nelle tribune Montevergine e Terminio. I bar furono chiusi il 24 agosto dal Comune di Avellino e dagli uffici territoriali di Governo per presunti legami con l’organizzazione criminale del Clan Partenio. Tuttavia, il tribunale amministrativo di Salerno, il 7 ottobre scorso, non ha confermato il decreto di sospensiva emesso i primi di settembre per i bar ubicati nelle tribune (Montevergine e Terminio) e quello della Curva Sud. I bar intanto sono stati chiusi nuovamente con una ulteriore revoca della Scia firmata da parte del comune e della Prefettura di Avellino in attesa della prossima udienza, fissata per il 14 dicembre prossimo, quando i giudici del tribunale amministrativo dovranno entrare nel merito del ricorso proposto dalle parti.

Intanto i legali che difendono le tesi dei titolari dei bar, hanno presentato un nuovo ricorso al Tar di Salerno contro l’ultima chiusura disposta dagli uffici di Piazza del Popolo.