Sparatoria a Cesinali, gli arrestati in questura: è caccia agli altri componenti Davanti la questura di via Palatucci i familiari dei rapinatori attendono l'uscita delle macchine

Gli agenti della questura di Avellino, insieme a quelli delle questure di Napoli e Foggia, hanno lavorato per tutta la notte per cercare di ricostruire la dinamica della sparatoria avvenuta a Cesinali al culmine di un lungo inseguimento. Coordinati dalla Procura di Avellino con il magistrato Toscano cercano di mettere insieme gli elementi raccolti ieri sul luogo della sparatoria.

Si cerca di capire anche in quali circostanze è morto il rapinatore. Ieri sera tra il buio e la pioggia battente è stato ritrovato sulle rotaie del treno, all’altezza del passaggio a livello di Villa San Nicola. Questa mattina gli arrestati, tre con precisione, dovranno essere trasferiti nel carcere di Bellizzi. I familiari dei rapinatori si trovano davanti alla questura di via Palatucci in un clima di agitazione.