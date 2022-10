Spaccio di droga, nei guai un 45enne napoletano e un 50enne di Cervinara Controlli a tappeto in Irpinia

Lotta al traffico di sostanze stupefacenti in Irpinia, arresti e controlli a raffica. La scorsa settimana il personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un'ulteriore ordinanza emessa dal G.I.P. di Avellino nei confronti di un uomo di 45 anni residente in Melito di Napoli e di un cinquantenne residente a Cervinara, in quanto gravemente indiziati di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente. Durante le indagini è stato accertato che l'uomo originario del napoletano aveva consegnato marijuana del peso complessivo di circa Kg 1, 233 al cinquantenne di Cervinara, il quale, a sua volta, l'aveva ceduta a terzi.Le attività di indagine in questione si inseriscono in un contesto più ampio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio irpino che questo Ufficio ha ritenuto di dover implementare mediante l'istituzione di un pool di magistrati specializzati e la diramazione di specifiche direttive ai servizi di Polizia Giudiziaria.