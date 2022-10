Cervinara, toglie i sigilli dal contatore del gas metano: denunciato per furto I sigilli apposti per morosità a chiusura della valvola

Un trentenne di Cervinara è stato denunciato dai Carabinieri per furto di gas metano. All’esito di specifiche verifiche, eseguite dai militari della locale Stazione unitamente a personale della società erogatrice del servizio, è stata riscontrata la rimozione dei sigilli apposti per morosità a chiusura della valvola, permettendo così l’indebita erogazione del metano all’abitazione del predetto. Ultimati gli accertamenti, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di “Furto aggravato”.