Montemiletto, tir in fiamme sull'A16: paura per il conducente Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme

Paura questa mattina sull'autostrada A16, Napoli - Canosa, in direzione Canosa al Km. 65,900, all'altezza del comune di Montemiletto. Un tir, che trasportava Sanitari, è andato completamente distrutto, divorato dalle fiamme. Paura per il conducente che si è accorto del fuoco fuoriuscire dal vano motore ed ha accostato subito il grosso mezzo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Avellino che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

Il conducente che era partito da Montemarano ed era diretto a Bari, non ha subito conseguenze tranne un comprensibile spavento.La viabilità sull'autostrada ha subito dei rallentamente, ma fortunatamente non si sono registrati danni o feriti. Una volta spente le fiamme, il tir è stato portato via da un carro attrezzi. Mentre i lavoratori Anas hanno provveduto a mettere in sicurezza il manto stradale.